Национальный тарифный регулятор НКРЭКУ и его председатель Валерий Тарасюк допустили импорт российско-белорусской электроэнергии, чем предоставили возможность мародерам грабить энергетическую систему Украины

Об этом заявил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко в эфире телеканала «Украина24».

«Покупать российское и белорусское электричество - это грабить своих шахтеров, своих энергетиков, украинцев. Потому что это неоплачены миллиарды в бюджет, и центральный, и государственный. И это убивает энергетическую независимость страны. Тот, кто этим занимается, это мародер и грабитель Украины», - заявил Ляшко.

Он отметил, что сейчас ответственность за остановку импорта лежит на НКРЕКП.

«Я не сомневаюсь, что президент подпишет этот закон (о запрете импорта из России и Беларуси - прим.), И завтра он вступит в силу. Далее будем следить за действиями НКРЕКП. Если они не запретят русский и белорусский импорт, это очередное подтверждение наших заявлений о том, что это чистая коррупция», - отметил Ляшко.

Он отметил, что по данным «Укрэнерго» межгосударственные перетоки для стабилизации работы энергосистемы составили лишь 1% от общего объема импортируемой российской электроэнергии с начала года.

«Так называемые перетоки между белорусской и украинской системами для стабилизации всего 17000000 киловатт за этот год. А миллиарды, которые купили, - это чистый бизнес. А на самом деле не бизнес, а мародерство », - отметил Ляшко.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов в 1 млрд грн.

15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Белоусе, предоставив НКРЕКП полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечений.