Импорт электроэнергии из России является еще одним подтверждением того, что часть высшего руководства страны по-прежнему предпочитает вести бизнес со страной-агрессором и устраивать междусобойчики с целью заработка

Об это заявил, бывший советник президента РФ Владимира Путина, экономист Андрей Илларионов.

«Это еще одно подтверждение того, что в украинском руководстве не определились, что они делают с северо-восточным соседом: они являются жертвой агрессии и ведут войну за независимость и суверенитет страны или же они устраивают междусобойчики и зарабатывают на этом деньги – другого ответа нет», - заявил Илларионов в эфире телеканала «Украина24».

По его словам, руководство отдельных органов государственной власти и народные депутаты в ситуации с импортом, предпочитают вести бизнес со страной-агрессора вопреки национальным интересам.

«Это означает, что часть украинского руководства предпочитает вести бизнес с агрессором. К сожалению, это было в предшествующие годы неоднократно и сейчас это приобретает новые звучания», - добавил экс-советник Путина.

Напомним, 5 мая Украина вновь возобновила закупки российской электроэнергии транзитом через Беларусь.

15 апреля Верховная Рада приняла законопроект о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси. 26 апреля проект закона передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Проект закона предоставляет НКРЭКУ полномочия аннулировать итоги аукционов по доступу к межгосударственным линиям электропередачи для импорта из России и Беларуси.

Ранее импорт тока из России и Беларуси критиковал лично президент Владимир Зеленский, однако закупку российско-белоруской электроэнергии публично защищал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк по время последнего выступления в парламенте в феврале 2021 года.