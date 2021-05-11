Повышение налогов в условиях кризиса не приведет к росту поступлений в госбюджет, на который рассчитывают власти во главе с председателем Налогового комитета ВР Даниилом Гетманцевым

Для этого нужно, наоборот, снижать налоговое давление. Об этом заявил политолог Евгений Магда.



«Мировой опыт доказывает: только либерализация экономики, а не усиление фискального давления, способствует экономическому возрождению. Извините, я использую такое сравнение, которое, я думаю, понятно многим зрителям. В свое время после Гражданской войны в Советской России Ленин ввел новую экономическую политику. Даже в условиях коммунистического государства, государства, которое декларировало строительство коммунизма, как временный шаг, была дана дорога какой - то предпринимательской инициативе - для того, чтобы восстановить экономику», - пояснил Магда в эфире телеканала «Украина 24».



По его словам, увеличение налогового давления в нынешних условиях экономического кризиса не даст ожидаемого властями эффекта – увеличения доходов в госбюджет.



"Нельзя в этих условиях закручивать гайки и говорить, что мы таким образом соберем больше денег. Это по меньшей мере, по - моему, ошибочно», - констатировал Магда.



Ранее лидер партии «Голос» Кира Рудик заявила, что власти должны предложить бизнесу и населению программы поддержки, чтобы пережить кризис, а не повышать налоги.



В то же время народный депутат Украины Олег Синютка подчеркнул: повышая налоги, власть своими руками уничтожает бизнес в Украине и провоцирует тотальный рост цен.