Украинский политический деятель, сын диссидента и журналиста Вячеслава Чорновила Тарас Чорновил в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» заявил, что Украина не является марионеткой США.

«Мы не являемся марионетками... Нас напала Россия – стратегический враг США», - констатирует эксперт.

По его мнению, санкции США против высшего руководства Украины, в частности за вмешательство в американские выборы, не будут наложены до того момента, пока есть угроза со стороны России, чтобы не подыгрывать Путину.

«По вооружениям, по военной помощи, по дипломатическому давлению на Россию, по тому, что во время переговоров Байдена с Путиным тема Украины будет стоять и Америка будет отстаивать идею сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины – нам гарантировано, и это будет выполнено. То есть позитив основной для Украины есть», - говорит Чорновил.

Он отметил, что некоторые украинские чиновники открыто работали на бывшего президента США Дональда Трампа, и они уже дали официальные показания. Также политический деятель добавил, что по данным американского представительства, глава Офиса президента Андрей Ермак является агентом Российской Федерации.

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