Что читается между строк послания, с которым президент Российской Федерации Путин выступил 21 апреля перед Федеральным Собранием? Об этом рассказывает в своем блоге «Тарас Загродний говорит» политолог Тарас Загородний.
«Многие строили апокалиптические сценарии, вплоть до того, что Россия будет принимать в свой состав «ЛНР – ДНР», Абзахию и Приднестровье, объявится в аншлюсе с Беларусью о включении союзного государства, и другие страшилки. Также ожидалось, что Путин может объявить войну, учитывая количество войск, которое сконцентрировано на наших границах», - сообщает он.
К счастью, по его словам, обошлось.
«Я думаю, у нас есть время на передышку. Конечно, не нужно недооценивать Российскую Федерацию – она готова вступать в борьбу за свои интересы на территории нашей страны. Но я думаю, что вероятность каких-то неожиданностей в военном плане сильно упала», - делает вывод эксперт.
Для этого есть причины, утверждает он.
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«Если говорить об общем тоне этого обращения, то я заметил определенную усталость. Какой-то бубнеж о том, как идут посевы, как растет жирность масла – такая поздняя брежневщина. По реакции собравшихся было видно, что они тоже как-то подустали», - комментирует политолог.
Он делает вывод о том, что, скорее всего, это было предвыборное заявление господина Путина о том, что «пенсионеров будут беречь, матерей будут беречь». И это понятно, потому что выборы (в Госдуму, - ред.) намечаются в сентябре.
Напомним, Бизяев объяснил, почему в послании Путина не было конкретики и сенсаций.
Также Politeka сообщала, что Россия может придумать, например, Минск-3 с более унизительными условиями, - политолог.