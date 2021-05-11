Как известно, 5 мая состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и его помощницы Виктории Нуланд с президентом Зеленским в Киеве. Свое мнение по поводу приезда Блинкена с Нуланд в Украину выразил политолог Руслан Бортник в своем блоге

«Изначально этот визит рассматривался как едва ли не переломный момент в украинской истории», - отмечает ведущий. Так, вся страна ждала приезда Энтони Блинкена и его последствия: порядок в государственной системе или хотя бы установление позиции в отношениях Украины с Россией и Европой или между украинской властью и ее оппозицией.

Бортник считает, что изначально слишком высокие ожидания не оправдались. Он сообщает, чем закончился визит: договоренностей стратегического значения не сделано, а политических документов не подписано. То есть приезд представителей Соединенных Штатов не превратился ни в платформу, ни в саммит.

«У меня изначально сложилось впечатление, что Блинкен и Нуланд едут в Украину с двумя целями – выступают в роли глашатаев и почтальонов», - объясняет он. Но дальше эксперт говорит о другой цели визита - подать сигнал Российской Федерации, европейским странам и самой Украине с ее элитами. Речь идет об изменении внешнеполитического курса США, отношениях с Украиной и стратегии. В подтверждение этого Бортник вспоминает, что за визитом следили и русские, и европейцы.

По словам политолога, США на самом деле подтвердили свою позицию относительно Украины: они и в дальнейшем будут обеспечивать политическую и военную помощь. «Для России США выдали специальный сигнал, чем ударили по “больному месту” – по роли религии и православия», - рассказывает он. Об этом, по его словам, говорит встреча с Эпифанием, состоявшаяся публично: американцы будут усиливать влияние ПЦУ.

Итак, Бортник делает вывод, что тому равнодушию к Украине, которое было при президентстве Трампа, пришел конец. «США будут дальше работать против российских интересов в Украине», - отмечает он.

Напоминаем, Бортник предположил, как можно урегулировать украинско-российский конфликт.

Ранее Politeka сообщала о том, что Бортник подвел политические итоги недели.