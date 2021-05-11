За останній тиждень в Україні відбулося багато цікавих політичних та економічних подій. Політолог Руслан Бортник у своєму блозі підвів політичні підсумки тижня.
«Відразу кілька компаній показують, що президент і його партія продовжують лідирувати, ОПЗЖ – продовжують деградувати і поступово підтягується Петро Порошенко, але система в цілому знаходиться на «мінімалках», - зазначив Бортник.
За словами експерта, також був оприлюднений прогноз Національного банку, що, при негативному сценарії розвитку економіки, в найближчі 5 років гривня може досягти курсу 38.
«Також зверніть увагу, як кинулись Арахамія і уряд швидко робити заявки про задоволення вимог МВФ, і швидше за все до кінця цього парламентського сезону парламент вже буде працювати за вимогами МВФ», - підкреслив Бортник.
На думку Бортника, з середини липня український парламент буде працювати по установкам від МВФ, адже Україні потрібен кредит, так як бюджет має величезні дірки.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Данилко в образі Сердючки змусив дочку Олени Кравець піти у відрив на танцполі: "Очманіти!"
Дженніфер Лопес в шкіряних ботфортах і боді перевершила натовп молодих красунь: "Так, з такими рухами..."
"Уже тиждень над Україною літають": незвичайне явище в нічному небі потрапило на відео
Дочка Пугачової і Галкіна здивувала зовнішністю, схожа не на батьків: «Здалося, що це…»
Нагадаємо, для Politeka Бортник пояснив, навіщо Блінкен прилетів до Києва.
Раніше Politeka публікувала заяву Бортника, що інший можливий підхід – прямий договір між Україною і Росією про врегулювання конфлікту