За останній тиждень в Україні відбулося багато цікавих політичних та економічних подій. Політолог Руслан Бортник у своєму блозі підвів політичні підсумки тижня.

«Відразу кілька компаній показують, що президент і його партія продовжують лідирувати, ОПЗЖ – продовжують деградувати і поступово підтягується Петро Порошенко, але система в цілому знаходиться на «мінімалках», - зазначив Бортник.

За словами експерта, також був оприлюднений прогноз Національного банку, що, при негативному сценарії розвитку економіки, в найближчі 5 років гривня може досягти курсу 38.

«Також зверніть увагу, як кинулись Арахамія і уряд швидко робити заявки про задоволення вимог МВФ, і швидше за все до кінця цього парламентського сезону парламент вже буде працювати за вимогами МВФ», - підкреслив Бортник.

На думку Бортника, з середини липня український парламент буде працювати по установкам від МВФ, адже Україні потрібен кредит, так як бюджет має величезні дірки.

Нагадаємо, для Politeka Бортник пояснив, навіщо Блінкен прилетів до Києва.

Раніше Politeka публікувала заяву Бортника, що інший можливий підхід – прямий договір між Україною і Росією про врегулювання конфлікту