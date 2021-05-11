24 апреля Россия закрыла в районе Крымской акватории проход для иностранных военных кораблей. Акватория будет закрыта до 31 октября.

Политолог Максим Яли в собственной программе «Контрольный удар» рассказал о последствиях для Украины из-за закрытия части Крымской акватории Россией.

«Российский МИД заявил, что они закрывают часть акватории Черного моря для проведения военных учений. Закрывают они на целых полгода для прохода военных кораблей, якобы это не будет касаться прохода торговых судов Украины, но на самом деле мы знаем, что таки будет», - отметил Яли.

По словам политолога, в прошлый раз, когда Россия закрывала акваторию для прохода военных суден, ФСБ осматривали все коммерческие суда, и это заставляло их по нескольку дней стоять, что отнимало деньги.

«Корабли направлялись в наши ключевые порты в Азовском море (в Бердянске и Мариуполе) и это существенно отображалось на товарообороте и экономической выгоде наших портов и государства», - подчеркнул Яли.

По мнению эксперта, такое действие России сделает наши порты на берегу Азовского моря фактически бесполезными. Как отметил Яли, из-за этого Украина может потерять много денег, ведь появятся явные трудности в логистике поставок.

Напомним, для Politeka Яли рассказал, какими дипломатическими маневрами мир поддерживает Украину.

Ранее Politeka публиковала заявление Яли, что пока Путин не встретится с Байденом, никакой встречи Зеленского с Путином не произойдет.