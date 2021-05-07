Концентрація військ РФ біля кордонів України викликала певний сплеск дипломатичної активності. Зеленський намагається домовитися з Путіним про зустріч.

Політолог Максим Ялі у власній програмі «Контрольний удар» заявив, що поки Путін не зустрінеться з Байденом, ніякої зустрічі Зеленського з Путіним не відбудеться.

«Минулого тижня президент Зеленський в своєму відео-зверненні запропонував зустрітися з Путіним в будь-якій точці Донбасу, де йде війна, і обговорити шляхи виходу і врегулювання конфлікту. Звісно, ця пропозиція була неприйнятною для глави Кремля», - зазначив Ялі.

За словами експерта, через спікера Пєскова Зеленському передали, що він може приїхати в Москву для обговорення двосторонніх відносин, за винятком Криму і Донбасу, що було «троллінгом» у відповідь для Зеленського.

«Авжеж, для нього такий візит ніякої доцільності не представляє. Зеленський не дав президенту Росії залишити за собою останнє слово і запропонував йому зустрітися у Ватикані. Очевидно, що це теж «тролінг» і ніякої зустрічі не відбудеться», - підкреслив Ялі.

Експерт зазначив, що Путін зрозумів натяк. Також, за словами Ялі, поки Путін не зустрінеться з Байденом на саміті, ніякої зустрічі Зеленського з Путіним не відбудеться.

Нагадаємо, Politeka публікувала заяву Бортника, що Українське питання буде одним з ключових на зустрічі Путіна і Байдена.

Раніше Politeka поширювала припущення Ялі, що може відбутися Мінськ-3.