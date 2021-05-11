Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко раскритиковал законопроект об увеличении суммы фиксированного налога для IV группы налогоплательщиков. Об этом он написал в Facebook.

Министр заявил, что такая мера только усилит «тенизацию» АПК и в перспективе ударит по бюджету, поскольку законодатели предлагают «усилить налогообложение тех, кто и так платит».

При этом 30% земельного банка Украины находится в теневой обработке, с которой вообще не выплачиваются налоги. По мнению Романа Лещенко, чтобы использовать этот резерв для наполнения бюджета и легализовать земельные отношения, необходимо ввести минимальное налоговое обязательство с гектара. «Только принудив платить налоги тех, кто сейчас от них уклоняется, государство получит право говорить об увеличении налоговой нагрузки на добросовестных плательщиков налогов», — заявил министр.

Он также прокомментировал инициативу ограничить экспорт подсолнечника. Роман Лещенко назвал это «советскими практиками административного регулирования», которые не работают в условиях рыночной экономики. Более того, запрет или ограничение экспорта противоречит законодательству, поскольку в Украине нет дефицита подсолнечника и рыночное равновесие не нарушено.

Роман Лещенко, напротив, выступил за снижение некоторых налогов, в частности НДС — до 14% на все виды сельхозпродукции. «Попытка удешевить отдельный продукт за счет украинских аграриев – это опасное мероприятие, которое не только угрожает развитию аграрной отрасли и не решает комплексно проблему, но также может привести к тому, что государство будет вынуждено компенсировать аграриям убытки, причиненные такими необоснованными решениями», — написал министр.

Он заявил, что позицию МинАПК разделяют аграрный комитет Верховной Рады и профильные аграрные ассоциации.