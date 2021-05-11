Большая палата Конституционного суда на пленарном заседании 18 мая рассмотрит конституционное представление 50 нардепов о соответствии Конституции назначения членов Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг

Об этом сообщается на сайте суда.

Пленарное заседание начнется 18 мая в 10:00, на официальном веб-сайте суда будет вестись его трансляция

Конституционное представление 50 народных депутатов о несоответствии Конституции Указов Президента о назначении всех 7 членов НКРЭКУ - Валерия Тарасюка, Оксаны Кривенко, Елены Антоновой, Дмитрия Коваленко, Руслана Кайдаша, Ольги Бабий и Алексея Магды – поступило в суд 4 ноября 2020 года.

Его направили представители большинства парламентских фракций и групп.

Кроме того, депутаты обратились в Конституционный суд относительно признания противоречащими конституции положения Закона «О НКРЕКП», которые позволили Президенту назначать членов регулятора без конкурса и прохождения специальной проверки, и утверждать схему их ротации.

Дело по представлению депутатов было открыто 15 января 2021 года.

Напомним, по данным временной следственной комиссии Верховной Рады, именно действующий состав НКРЭКУ ответственен за кризис на энергетическом рынке, который возник осенью 2019 года. По данным депутатов, действия членов НКРЭКУ привели к миллиардным убыткам государственных энергетических компаний, остановке шахт и накоплению долгов.

Кроме того 16 марта Окружной административный суд признал сомнительными полномочия председателя НКРЕКП Валерия Тарасюка и еще трех членов комиссии и обязал Кабмин рассмотреть вопрос об их увольнении.