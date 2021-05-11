Кто может прийти на замену старым украинским олигархам? На этот вопрос ответил философ и политолог Андрей Ермолаев в программе Руслана Бизяева «Культ личности»

«Система олигархического правления была около двух десятилетий для нас понятна, знакома», - рассказывает гость программы. Это касается и правил, и имен олигархов, и их проектов, и интересов этих кругов. Но сегодня, подчеркивает он, ситуация сильно меняется.

Страна переживает много потрясений, это не могло не повлиять на управление в государстве: изменился механизм и состав формирования тех кругов, которые приходят у нас к власти. Ермолаев предостерегает от сужения этих процессов к банальным партийным спискам и менеджменту. «Это еще и новый баланс интересов», - отмечает он. Речь идет об ослабленной до полуразбитого состояния старой олигархии и совершенно новой группе влияния. Последняя, ​​говорит эксперт, устроена гораздо сложнее, в ее приоритете теперь интересы регионов и экономика.

Катализатором этих изменений Ермолаев считает децентрализацию, а земельную реформу - следующим шагом. Так, по его словам, старые группы влияния скорее обеспечивали мощную централизацию, они заказывали государственную политику и влияли на нее. Зато сегодня в Украине активно укрепляет свои позиции именно местная власть. В частности, речь идет об ОТГ и новых районах. «Формируется и новая политическая номенклатура – это номенклатура регионов», - отмечает философ и добавляет, что они очень привязаны к регионам на уровне и личном, и кумовском.

Итак, Ермолаев добавляет, что сегодня горизонты интересов влиятельных групп не ограничиваются одной лишь столицей Украины. Они, наоборот, обращают внимание на меньшие территориальные единицы регионов: от ОТГ до области.

«Эти группы становятся все более влиятельны. Плюс ко всему они становятся все более относительно финансово состоятельны», - констатирует Ермолаев. Он объясняет, что старый украинский олигархат не имеет сейчас свободных денег для политических инвестиций, так же уменьшаются и его кадровые возможности. Зато местные группы сегодня более способны к политическому инвестированию. «По мере исчерпания авторитета, возможностей, компетенции центра, региональные элиты становятся все более влиятельны и на уровне рядового избирателя», - добавляет он.

С другой стороны, эти группы не назовешь национальной элитой. По мнению политолога, они - «местячковые». Например, можно увидеть походы целых семей в органы местной власти. «Формируется родовая местная элита, я ее называю «новой украинской шляхтой», - заключает Ермолаев.

Напоминаем, Ермолаев рассказал о новых украинских партиях с идеологической основой.

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