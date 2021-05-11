Виктор Янукович, даже будучи в прошлом президентом Украины, все равно не мог оказаться на вершине власти и государства. Это выходит за пределы его компетенции, а потому с должности президента он громко упал. Подробнее об этом рассказал политический эксперт Тарас Чорновил в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?»

Чорновил говорит, что, будучи хорошим психологом, имеет умение также и просчитывать людей и политиков в частности. Эти навыки он применил к Виктору Ющенко еще в 2003 году, до его победы, а потому и знал, каким будет это президентство. Тем не менее, в отношении Виктора Януковича эксперт этих просчетов не осуществил в свое время, а сейчас считает это своей ошибкой.

«Человек сидел в тюрьме и вдруг поднялся до какого-то уровня - для меня это еще не был показатель», - говорит он. То есть в 2004 году Чорновил оценивал положение Януковича довольно низко. В то же время он добавляет, что не собирается защищать этого экс-президента Украины, но отметит реальные факты.

Так, Януковичу удалось подняться с самых низов во всех сферах - бизнес, экономика, управление. По поводу последнего политический эксперт добавляет: стаж Януковича в управлении составляет 20 лет. «Я уважаю людей, которые сами себя сделали в течение длительной, шаг за шагом, карьеры», - объясняет он.

Тем не менее, позже, как говорит Чорновил, у Януковича прорвалось внутреннее нутро. Неудачу карьеры этого политика объясняют по-разному, в том числе негативом или внешним воздействием со стороны России. Но гость программы имеет свое видение: «Если бы он оставался вечно вторым - я думаю, что он мог бы еще быть в украинской политике». То есть он говорит о пределе совершенства, компетентности, пересекая который, профессионал становится профаном.

«Янукович взялся за то, что он не может потянуть», - подчеркивает эксперт. Попутно от анализирует опыт Януковича в политике на должности не первого, а второго человека в государстве. По мнению Чорновила, при Кучме он показал себя сильным премьером, при Ющенко - слабее, но на посту президента – хуже всего. Здесь, по его словам, разоблачилась его вороватая натура, а также примитивизм и лень характера. «Вот в этом беда у Януковича. Если бы он оставался вечно вторым - я думаю, что он мог бы еще быть в украинской политике», - заключает Чорновил.

Напоминаем, Бондаренко прокомментировал действия Януковича в отношении Тимошенко.

Ранее Politeka сообщала о том, что Янукович имел сложные отношения с Путиным, а потому ожидал победу Медведева.