Политолог Михаил Чаплыга в программе «Чаплыга. Без вопросов» рассказал об опасности для Украины, которая прозвучала в выступлении Путина перед Федеральным собранием

«Путин акцентировал внимание на вызовах перед страной. Это послание было ориентировано на внутреннего потребителя. Глупо было бы ожидать в обращении к совету, что Путин будет говорить о других странах и так далее», - отметил Чаплыга.

Политолог отметил, что Путин акцентировал внимание на внешних угрозах и артикулировал слово «асимметричность ответа».

«Асимметричность ответа – это очень страшная штука, потому что под ней может крыться то, что если вдруг будет обострение на востоке, то асимметричный ответ означает, что им очень нужна вода в Крым. Асимметричный жесткий ответ означает возможность захвата южных территорий нашей страны, чтобы обеспечить воду в Крым», - подчеркнул Чаплыга.

По мнению Чаплыги, это очень опасный ответ, который угрожает целостности Украины. По словам политолога, Путин на фоне эскалации конфликта на востоке может начать боевые действия и с юга, для обеспечения поставок воды в Крым.

Напомним, для Politeka Чаплыга рассказал о перспективах Украины по вступлению в НАТО.

Ранее Politeka публиковала заявление Чаплыги, что Украине нужно развивать переработку аграрной продукции.