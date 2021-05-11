Для реформы высшего образования в Украине нужно определять государственный заказ работодателям, а также преподавать учебные программы в зависимости от функции вуза.

Об этом сказал политик Николай Томенко в эфире программы “Что дальше” с Любовью Завальнюк на канале “Знай24”.

"Сейчас о среднем образовании не говорю, потому что это катастрофа, а о высшем образовании я бы сказал так - то, что упорядочивание и реформа там нужна - это абсолютно точно. Я бы ведомственные все учреждения вернул в статус институтов повышения квалификации. Это где диссертации и так далее. При Фонде социального страхования, при Министерстве внутренних дел, при учебных заведениях и так далее", - сказал Николай Томенко.

Он отметил, что сейчас в одном из Харьковских вузов от ДСНС все полковники являются кандидатами и докторами наук.

"Я бы эту систему упорядочил ведомственным учреждениям. Теперь в отношении традиционных вузов. Вернулся бы я в совершенно нормальные вещи - государственный заказ определяется с работодателями и исходя из функции вуза. Вы знаете, что в университете Поплавского всех готовят: и юристов, экономистов, и так далее. У меня вопрос, как он может готовить экономистов и юристов, он что, юридическое заведение, что ли?", - добавил Томенко.

По его словам, можно объединять учебные программы по направлениям и таким образом оптимизировать отрасли - политехнические, экономические, аграрные, туристические, медицинские и другие. Заказ также должен четко регулироваться. Таким образом, не будут выпускать слишком большое количество юристов, экономистов и журналистов.

Как сообщала Politeka, "каникулы задержатся": украинские школьники будут учиться в июне, кого ждет обучение летом.

Также Politeka сообщала, что не Кивой единым, как в Харькове из пожарных полковников штампуют кандидатов наук.