Система новой шляхты в Украине хороша в случае, если социально-экономическая система выглядит равномерной. При этом, формирование новой шляхты заряжено на конфликт.

Об этом сказал политолог Андрей Ермолаев в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым.

“Что касается украинской новой шляхты и устойчивости системы - эта система хороша в случае, если социально-экономическая система выглядит равномерной в среднем по палате по степени развитости. Сбалансированной, и где государственная политика, связанная с преференциями, инвестициями, бюджетной поддержкой - осуществляется на основе какого-то механизма консенсуса. В Украине такого механизма не существует. До сих пор попадание, влияние на центр было только за счет какой-то внутривидовой теперь уже шляхетской борьбы”, - сказал Андрей Ермолаев.

Он отметил, что в Украине периодически вспыхивают конфликты между регионами, поскольку система сама их порождает. При этом, если во время формирования шляхетской системы центр не справляется с ситуацией в стране - то начинают действовать центростремительные процессы снизу.

“Объединяя интересы сразу нескольких регионов и разных экономических шляхетских групп на региональном уровне… Попытки рулить сверху в такой ситуации приводят к конфликтам, которые быстро политизируются… К сожалению, формирование вот этой новой шляхты и ограниченного центра - оно заряжено на конфликт”, - добавил Ермолаев.

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