Комитет ВРУ по вопросам экологической политики и природопользования, одобрил проект закона №4167 «О предотвращении, уменьшении и контроле над загрязнениями, которые возникают в результате промышленной деятельности», и рекомендовал его к принятию в сессионном зале
Причем это решение появилось в сети до того, как сам комитет начал свое заседание по этому вопросу. А на само заседание, вопреки регламенту, не пригласили ни журналистов, ни представителей бизнеса, ни экологов, пишет Znaj.
Ранее Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призвала Верховную Раду доработать законопроект № 4167, поскольку на его реализацию уйдет не менее $10 млрд, которых у промышленности нет, а механизмы государственной поддержки в проекте отсутствуют.
В свою очередь заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский заявил, что Украина не должна брать на себя нереалистичные обязательства относительно сроков проведения экомодернизации. Вместо этого власти должны оказать поддержку промышленности, как это делают страны ЕС, и вместе с бизнесом найти источники финансирования.
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