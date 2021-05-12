Повлияет ли земельная реформа на процесс децентрализации – и если повлияет, то как именно? Этот вопрос в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассматривает депутат Верховной Рады IV—VIII созывов, глава политической партии «Рідна країна» Николай Томенко.

«Уже зачалась борьба глав территориальных общин за землю, которая лежит за их пределами. Идёт тенденция к убыванию числа мелких единоличников и фермеров. Ведь с 1 июля юридические лица смогут иметь по сто гектаров земли. Но как это будет реализовываться? Ведь для этого нет никаких инструментов, нет земельного банка, никто не знает, кто за что отвечает. А начаться всё должно уже через полтора месяца», - говорит политик.

По его мнению, после этого будет запущен процесс монополизации земли. Кто это будет контролировать – неизвестно. Томенко заявил, что у него нет ответов на те вопросы, которые возникают и могут возникнуть в связи с рынком земли.

«Я не знаю таких институтов, которые могли бы не допустить монополизации земли. Стоило бы взять пример, скажем, с Германии. Если там запускается какая-то реформа, то её практическое начало откладывается как минимум на год. Ведь нужно подготовить и систему администрирования, и разъяснения, и социальную рекламу, и много что ещё», - считает Николай Томенко.

Ранее, как сообщает Politeka, он выразил возмущение тем, что в Киеве до сих пор сохраняются напоминания об Иосифе Сталине и его имени .