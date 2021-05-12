Только снижение налогов даст толчок экономическому развитию, а для наполнения госбюджета власти следует заняться борьбой с коррупционерами

Об этом заявил народный депутат Алексей Устенко.



«Единственный путь, по которому экономика Украины будет развиваться - это, во-первых, снижение налогов, тот же налог на выведенный капитал, который должен быть введен. Потому что налог на выведенный капитал важная вещь, она даст украинской экономике прыжок. Давайте говорить честно: мы неконкурентоспособны по сравнению с нашими европейскими всеми партнерами и даже со многими азиатскими странами. У нас большое налогообложение, у нас большой налог на заработную плату», - сказал Устенко в эфире телеканала «Украина 24».



По его словам, бизнес, работающий легально, добросовестно платит налоги, и увеличение налоговой нагрузки станет для него ударом, в отличие от тех, кто работает «в тени».



«Тот, кто плевал на бюджет, кто сидит на схеме, кто сидит на таможне, кто что-то крышует, кто крышует добычу янтаря, они не платили (налоги – ред.) и платить не собираются. И, пардон, чихать она хотели в принципе на нас всех, на народ Украины. Потому что они не платят! Они очень часто не зарегистрированные субъекты деятельности. Таможенник же не может брать взятку на ТОВ он берет ее как физическое лицо», - объяснил Устенко.



Он отметил, что ежегодно бюджет Украины теряет не менее 3-4 млрд долларов на таможне из-за контрабанды и разных схем, не менее 1 млрд грн недополучает из-за уклонения от уплаты земельного налога, до 2 млрд грн – из-за офшорных схем.



«У нас бюджет ежегодно страдает от недоплаты по земельному налогу на порядка 1 млрд долл. И это же огромные финансы! Мы от МВФ не можем получить вторую часть транша, а у нас тут 1 млрд валяется под ногами», - сказал Устенко.



Ранее народный депутат, лидер фракции «Голос» Ярослав Железняк заявил, что власти следует помочь предпринимателям выжить в нынешний кризис, и необходимо расширить программы поддержки бизнеса, а также предложить налоговые льготы, а не увеличивать налоги.



В то же время народный депутат Украины Олег Синютка отметил: повышая налоги, власть своими руками уничтожает бизнес в Украине и провоцирует тотальный рост цен.