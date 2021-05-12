Из-за "скрутки" НДС бюджет ежегодно недополучает более 60 млрд грн, а у власти есть возможность остановить их за несколько месяцев. Об этом заявила народный депутат, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.
«У нас до 60 миллиардов теряется поступлений в государственный бюджет, и от этого мы такие неспособные обеспечить своих людей ни пенсиями, ни социальным пакетом для их выживания», - сказала Южанина в эфире телеканала «Украина 24».
Она подчеркнула: у власти есть все инструменты для того, чтобы остановить эти схемы и благодаря этому существенно увеличить поступления в госбюджет.
«Сейчас надо класть этому всему конец. Есть ли такой инструментарий? Все прекрасно видят и знают, через какие компании, через какие регионы, через какие области проходит больше всего скруток. Мне кажется, что если бы хотя бы с одним руководителем области разобрались по-настоящему, доказали нанесение ущерба государству в таких размерах, и за это последовала на самом деле ответственность, все понемножку бы менялось», - сказала Южанина.
Депутат также напомнила, что ранее уже применялись такие инструменты, что дало значительный прирост поступлений в бюджет.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Осадчая раскрыла секреты "Світського життя": что ее связывает с Кузьмой и обиды Билык
Наташа Королева рассказала о семейной трагедии, показав последнее фото: "Он погиб..."
"Ожидал увидеть захолустье": Макаревич поделился впечатлением о западной Украине
ЧП в поезде "Укрзализныци", очевидцы сняли все на видео: "Всю ночь пассажиры Киев-Николаев..."
«В 2017 году, после того как были внедрены в Налоговый кодекс специальные ограничения, электронное администрирование, которое бы отслеживало невозможность осуществления этих скруток, мы тогда достигли невероятно высоких показателей уплаты в бюджет. Но это продолжалось несколько месяцев», - рассказала Южанина.
Ранее народный депутат Украины Александр Качура заявил, что государство должно помочь бизнесу выжить в кризис и оказать максимальную финансовую поддержку и снизить налоги, а не увеличивать их.
В то же время инвестаналитик Эрик Найман заявил, что повышение налогов спровоцирует замедление экономики и приведет к росту цен на товары и услуги.