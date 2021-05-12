Властям Украины нужно сделать обновление Нацплана по сокращению выбросов угольных ТЭС и ТЭЦ, что позволит государству не нарушать обязательства перед ЕС в отношении норм выбросов с 2025 года

Об этом заявил коммерческий директор «Донбассэнерго» Олег Ларионов.

"Проблема Нацплана в том, что он составлялся на основании данных 2013 года. Тогда в Украине, во-первых, были механизмы финансирования экологических мероприятий, во-вторых, росла экономика и потребления электроэнергии, были средства для вложения в экологические проекты. Кроме того, мы изначально взяли на себя очень амбициозные обязательства: за пять лет провести екомодернізацію энергетики, хотя в Европе она осуществлялась от 12 до 18 лет, в среднем 15 лет», - рассказал Ларионов.

По его словам, Украина не нарушила бы условия Нацплана по выбросам, если бы начала работы по реконструкции устаревших энергоблоков несколько лет назад. По его мнению, сейчас нужно обновить Нацплан, чтобы не потерять энергетические мощности для Украины.

"В 2013-м мы были рядом с обозначенными показателями, и в 2021 году мы тоже находились рядом с ними. Но уже в 2025-м, если ничего не делать, мы будем выше этой кривой (норм - ред.)», - сказал Ларионов.

"А за последние годы мы ничего и не делали, устанавливали только пылеочистку. Ни сероочистки, ни азотоочистки никто не ставил, следовательно начали нарушать эту кривую. Поэтому тепловой генерации важно уже в этом году добиться понимания того, что мы делаем в первоочередном порядке и за какие деньги», - добавил энергетик.

При этом он подчеркнул, что до 2019 года в Украине работала стала модель энергорынка, которая предусматривала инвестиционную составляющую на выполнение экологических мероприятий на электростанциях, однако пока ни у государственных, ни у частных компаний нет никаких источников финансирования для таких длительных и затратных реконструкций.

Напомним, общая стоимость экологических мероприятий на тепловых энергоблоках в пределах НПСВ до конца 2033 года оценивают в 4,3 млрд евро. В то же время высокие объемы вложений в экологическую модернизацию ТЭС следует осуществить в 2024-25 гг.

В Украине до настоящего времени источники финансирования НПСВ на ТЭС не определены. Министерство энергетики, участники рынка электроэнергии и эксперты отрасли указывают на необходимость сдвинуть сроки реализации Нацплана по выбросам.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины отмечает невозможность выполнить Национальный план сокращения выбросов на ТЭС и ТЭЦ Украины в короткие сроки из-за проблем отсутствия финансирования соответствующих мероприятий.