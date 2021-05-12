В эфире программы «Конституционная кухня» Геннадия Друзенко политик Игорь Смешко рассказал, какими он видит три основных закона функционирования современной демократии.

«Первый закон: необходимым, а не достаточным условием для строительства демократии является наличие в стране критической массы среднего класса с отличным уровнем политической культуры. Должно быть 50% среднего класса избирателя, который голосует и понимает, что это не только счастье голосовать и выбирать, это ответственность за качество того, кого ты выбираешь», - говорит Смешко.

Он отмечает, что средний класс должен быть самодостаточен и к нему действующая демократия относит не только мелких и средних собственников, но и высокооплачиваемых врачей, учителей, высококвалифицированных рабочих, государственных и военнослужащих и даже пенсионеров. Они сознательно выбирают, ведь им есть, что терять, они понимают, как должен функционировать второй закон демократии - распределение трех ветвей власти.

«Исполнительная ветвь власти - это хоть каких людей ты с хоть с Марса привези, а два крупнейших наркотика - это власть и деньги, и если ты выбираешь кого-то к власти и у тебя нет системы контроля над ним - забудь. Даже прекрасный человек может не устоять перед этим. Оттуда нужна, кроме исполнительной ветви власти, законодательная, которая не только пишет законы, но и контролирует. Причем там прописаны глубина и параметры контроля. Третье - судебная ветвь власти, она должна быть независимой. Если только есть попытка других ветвей власти контролировать судебную - это государственное преступление», - заявил Смешко.

Третьим законом демократии политик определяет необходимость максимально возможно передавать функции на места. Должны избираться губернаторы и местная община сама должна заботиться и понимать, что для них лучше в рамках внутренней политики. Он отметил, что отдельные регионы, учитывая свои особые исторические традиции, могут даже иметь и чествовать своих собственных героев, которые важны именно для их общины.

Напомним, Кривонос заявил, что вопрос безопасности страны - это не только вопрос военных, как к этому приучили наше общество.