Осенью в Украине были все условия для досрочных парламентских выборов, а сейчас таких разговоров даже и близко не ведется. Об этом рассказал командир роты киборгов Андрей Шараскин в гостях у Алексея Толкачева в программе «БДСМ» на Youtube

«Что лично меня огорчает, потому что тех быстрых реформ, которых мы так ждали от монобольшинства, мы так и не увидели. Хотя был шанс все мгновенно изменить в стране и расставить по местам. Протолкнуть нужные законы, расставить правильно исполнительную вертикаль власти. Но к осени 2020 года стало понятно, что этого не будет», - подчеркнул он.

Шараскин рассказал, что он не принял этого бездействия парламентариев и в глубине души понимал, что должны быть досрочные выборы. А с нового года, по его словам, вообще все затихло и все расслабились, думая про следующий цикл в 2023 году. Все начали вспоминать о политической целесообразности и осторожности.

«Мы понимаем, что система, которая меняла бенефициаров в нашей стране, которая дала человеку возможность вздохнуть и почувствовать себя нужным здесь, не меняется. И никто к людям лицом не поворачивается. Как только ты начинаешь надеяться, что улучшение наступит уже персонально для тебя, то ничего не происходит», - сказал он.

Шараскин резюмировал, что только тогда, когда человек может отбросить свою личность, и во имя чего-то другого и большего осознанно работать, то только тогда он сможет рассчитывать на то, что он все построит. А плодами этой работы будут пользоваться все, в том числе и потомки.

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