Кабинет Министров Украины 12 мая с. г. принял распоряжение "Об утверждении Основных направлений развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в Украине на период до 2023 года и плана мероприятий по их реализации".
Об этом сообщается на сайте Государственной службы финансового мониторинга Украины.
Указанные направления определяют главные аспекты и ключевые направления государственной политики в части законодательного, практического, организационного и институционального совершенствования национальной системы финансового мониторинга в соответствии с международными стандартами.
В дополнение, распоряжением утвержден план мероприятий, призванный реализовать положения закона № 361 и обновленных международных стандартов в сфере предотвращения и противодействия, а также системного принятия мер по предотвращению и противодействию и минимизации рисков и угроз использования национальной финансовой системы для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
Указанный План предусматривает целый комплекс мероприятий, направленный на:
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- развитие законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации;
- совершенствование деятельности субъектов государственного финансового мониторинга и других органов;
- повышение эффективности деятельности правоохранительных и других государственных органов;
- усиление международного сотрудничества.
Как отметил Председатель Госфинмониторинга Игорь Борисович Черкасский: «Основные векторы нашей дальнейшей работы утверждены. Совместно с заинтересованными государственными органами и учреждениями нужно взвешенно и эффективно работать для достижения поставленных Правительством целей».
Также, распоряжением правительства предусмотрено поручение министерствам, другим центральным органам исполнительной власти подавать Госфинмониторингу информацию о выполнении плана мероприятий по реализации Основных направлений, для обобщения и представления полгода отчета в Кабинет Министров.