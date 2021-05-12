Кабинет Министров Украины 12 мая с. г. принял распоряжение "Об утверждении Основных направлений развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в Украине на период до 2023 года и плана мероприятий по их реализации".

Об этом сообщается на сайте Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Указанные направления определяют главные аспекты и ключевые направления государственной политики в части законодательного, практического, организационного и институционального совершенствования национальной системы финансового мониторинга в соответствии с международными стандартами.

В дополнение, распоряжением утвержден план мероприятий, призванный реализовать положения закона № 361 и обновленных международных стандартов в сфере предотвращения и противодействия, а также системного принятия мер по предотвращению и противодействию и минимизации рисков и угроз использования национальной финансовой системы для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

Указанный План предусматривает целый комплекс мероприятий, направленный на:

- развитие законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации;

- совершенствование деятельности субъектов государственного финансового мониторинга и других органов;

- повышение эффективности деятельности правоохранительных и других государственных органов;

- усиление международного сотрудничества.

Как отметил Председатель Госфинмониторинга Игорь Борисович Черкасский: «Основные векторы нашей дальнейшей работы утверждены. Совместно с заинтересованными государственными органами и учреждениями нужно взвешенно и эффективно работать для достижения поставленных Правительством целей».

Также, распоряжением правительства предусмотрено поручение министерствам, другим центральным органам исполнительной власти подавать Госфинмониторингу информацию о выполнении плана мероприятий по реализации Основных направлений, для обобщения и представления полгода отчета в Кабинет Министров.