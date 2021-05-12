Украина и украинский народ в случае наступления РФ сможет без раздумий дать врагу по зубам. Об этом рассказал командир роты киборгов Андрей Шараскин в гостях у Алексея Толкачева в программе «БДСМ» на Youtube.

«Наш Азово-Черноморский бассейн является источником угрозы для ближневосточного континента и Северной Африки. А с 2014 года после открытой агрессии РФ против Украины и для всей Европы. Украина та страна, которая сейчас охватывает три континента по сферам влияния. И от нашей реакции на вызовы зависит, как будет развиваться мировая архитектура безопасности, и какие союзы действительно сейчас будут иметь место», - подчеркнул он.

Шараскин рассказал, как американские военные, когда общались с нашими военными еще в 2014 году удивлялись, как украинцы смогли сдержать вторую армию в мире, не имея на тот момент достойного вооружения и обеспечения. А когда они общались с добровольцами, то вообще не могли понять, как все это возможно.

«И когда я говорю, что нам надо определиться, во-первых, нам надо принять войну во всей ее сложности во всех измерениях и аспектах. От кадровой, организационной, информационной во всех не военных и военных измерениях этой войны. Во-вторых, задать вопрос, сможем ли мы смириться с оккупацией наших территорий, который будет означать проигрыш. Или мы будем бороться и это означает для нас победу», - акцентировал он.

Шараскин резюмировал, что нам надо не просто вспоминать тексты, что войны выигрывают не армии и народ, а действительно рассмотреть, что наша страна большая и прекрасная с поразительной историей и людьми. По его словам, Украина способна перемолоть РФ, так как никаких срочников и контрактников не хватит, когда они будут понимать, что в Украине за каждым деревом их ожидает смерть и в каждом доме готовы сопротивляться.

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