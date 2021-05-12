Президент Украины Владимир Зеленский намерен наладить коммуникации своего аппарата и прекратить практику информационных войн, проводимых заместителями главы ОПУ. Об этом со ссылкой на свои источники пишет Голос, передает Znaj.ua.

«Наш инсайд из стен Офиса Президента. Владимир Зеленский провёл очень неприятный разговор с главой Офиса Андреем Ермаком. Президент устал от склок и скандалов вокруг ОП и его заместителей, которые упражняются в сливах и фейках в своих телеграмм-каналах. И как сообщает наш источник, Зеленский требует прекратить информационные войны и принять кадровые решения. И первое решение вопроса есть: на вылет готовится советник Ермака Михаил Подоляк. Чем очень недоволен Кирилл Тимошенко, который держит информационный ресурс», - говорится в публикации.

В сообщении подчёркивается, что глава государства объективно оценивает ситуацию с коммуникациями ОПУ.

«Ему нужна эффективная работа с Телеграммом и коммуникацией, чем сейчас ОП не может похвастаться. По мнению Зеленского, усиление команды ОП может позитивно повлиять и на его имидж в целом, а он, по слухам, всерьёз задумывается о втором сроке», - отмечается в публикации.