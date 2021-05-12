Проект закона №4167 «О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности» нужно доработать, постольку в существующей редакции он угрожает экономической безопасности Украины. Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны на заседании Комитета ВРУ по вопросам экологической политики и природопользования.



«Мы, безусловно, поддерживаем подход по имплементации гармонизации европейского законодательства во всех сферах жизнедеятельности, который прежде всего касается жизни и здоровья наших граждан. Но с другой стороны встает вопрос экономического обеспечения и вопрос сбора налогов, оно тоже достаточно актуален. Для того, чтобы обеспечить систему здравоохранения наших граждан на соответствующем уровне оказания медицинской помощи», - пояснил Соловьев.



По его словам, СНБО выступает за имплементацию 75-й директивы, однако до сих пор не просчитано, какие риски это несет для экономики Украины.



«Угроза заключается в том, что Министерство экологии не проработало вопрос: а какие экономические риски несет принятие этого проекта. Если предприятия будут вынуждены провести модернизацию, но оставят без надежной заработной платы своих рабочих – это вопрос баланса. И это вопрос прогноза. Поэтому угрозу экономической безопасности мы рассматриваем прежде всего в этом контексте», - пояснил Соловьев.



Именно поэтому, убежден он, в проект должны быть внесены изменения – прежде всего в часть введения сборника лучших доступных технологий и методов управления (НДТМ). Также должен быть увеличен срок перехода на новые нормы – с 4 до 7 лет.



«Безусловно, есть вопросы значительного загрязнения окружающей среды. Но в том СНБО имеет пожелание, чтобы Министерство экологии предложило план поэтапного перехода отраслей экономики на лучшие доступные технологии и методы управления. Также я надеюсь, что частный бизнес понимает всю серьезность вопроса. Поэтому семь лет - срок, который максимально определен этим законодательством, - будет более чем достаточным, чтобы промышленность Украины перешла на европейские нормы. Прошу учесть эти замечания», - резюмировал он.



Напомним, ранее Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призвала Верховную Раду доработать законопроект №4167, поскольку на его реализацию необходимо найти не менее $10 млрд. Таких денег у промышленности, которая четвертый год подряд находится в кризисе, нет. А проект не предусматривает никаких механизмов государственной поддержки, в отличие от стран ЕС.



Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский призвал власти не брать на себя нереальные обязательства по срокам проведения экомодернизации. Вместо этого, по его мнению, власти должны оказать поддержку промышленности, как это делают страны ЕС, и вместе с бизнесом найти источники финансирования экомодернизации.