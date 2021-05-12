Украина 11 мая снова начала напрямую покупать электроэнергию у Российской Федерации, до этого поставки осуществлялись в обход, транзитом через Беларусь.
Об этом сообщил экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко.
"Всего 5 дней прошло с визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину, а украинским чиновникам хватило наглости возобновить прямые закупки тока из Российской Федерации. 11 мая вечером была запланирована поставка из страны-агрессора - 100 МВт», - сообщил нардеп.
Наливайченко подчеркнул, что проблема импорта тока из России поднималась во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину. По информации нардепа, американская сторона выразила обеспокоенность угрозой энергетической безопасности Украины, которую потенциально несет российский импорт.
"Напомню, во время визита делегация США четко заявила: энергетическая безопасность является приоритетом государственной политики. И не должно быть никакой коррупции в энергетической сфере, которую сегодня олицетворяет руководство НКРЭКУ», - добавил нардеп.
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Экс-глава СБУ подчеркнул, что Украина уже потратила 1 млрд грн на электроэнергию из страны-агрессора.
Напомним, Украина начала импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов на 1 млрд грн.
15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Белоусе, предоставив НКРЕКП полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям. Несмотря на публичные заявления президента Владимира Зеленского и председателя правительства Дениса Шмигаля, поставки до настоящего времени продолжаются. Публично импорт отстаивает руководство НКРЕКП, глава которой Валерий Тарасюк заявил о пользе импорта во время февральского выступления в Верховной Раде.