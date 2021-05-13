Борьба с глобальным потеплением сегодня объединяет лидеров стран и энергетических компаний. Ежегодная конференция «Украина в Вашингтоне и мире. Укрепление партнерства путем развития инноваций и стартапов» создает платформу для обсуждения состояния американо-украинского стратегического партнерства включая вопросы развития энергетики.

Спикерами конференции стали высокопоставленные представители правительств США и Украины, ведущие эксперты по вопросам безопасности, инвестиций и энергетики.

По мнению участников конференции, Украина может внести весомый вклад в глобальную борьбу с изменением климата при поддержке американских партнеров в продолжении реформ по прозрачности работы энергетического сектора.

«США являются ключевым партнером в превращении Украины в современное европейское государство. Построение прочных экономических и деловых связей, развитие двусторонней торговли и инвестиций должны быть составляющими стратегического партнерства. Важно создать стабильные условия доверия для привлечения инвестиций, поскольку это является ключевым фактором для успеха этого процесса», – сказала Надежда Макконнелл, президент Фонда «США-Украина».

Во время дискуссии генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко отметил, что Украина должна стать лидером декарбонизации в Восточной Европе.

«Энергетический сектор Украины является ресурсом для достижения целей уменьшения выбросов СО2, реализации амбициозной климатической политики. Замена ископаемого топлива зелеными источниками обеспечит Украине репутацию "ответственного" участника климатического процесса в глобальном масштабе. Скорейшая синхронизация с континентальными сетями ЕС должна стать национальной идеей Украины и первым реальным шагом к европейской интеграции», – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Напомним, ДТЭК является первооткрывателей и новатором на энергетическом рынке Украины – завершен монтаж первой в Украине промышленной системы накопления энергии мощностью 1 МВт и емкостью 2.25 МВт⋅ч.

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