Отказ НКРЭКП остановить импорт тока из России и Беларуси привел к искусственному ограничению работы государственных атомных электростанций.
Об этом сообщил народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.
"Это абсолютное преступление-запускать российские киловатты в то время, как государственные энергоблоки не могут работать на полную мощность. Ответственность за сознательное нанесение убытков государственной компании «Энергоатом» лежит на руководстве НКРЭКП. Именно они пролоббировали импорт тока из России и Беларуси», - сообщил нардеп на своей странице в Facebook.
По его словам, только за один день, 11 мая, когда в энергосистему осуществлялись поставки российской электроэнергии, атомные украинские АЭС понесли убыток в 10 млн грн.
«В целом в мае убытки уже превысили 100 млн грн, поскольку с начала месяца через балансовые ограничения АЭС, по официальным данным, не смогли выработать 105,24 млн кВт часов», - сообщил нардеп со ссылкой на данные «Энергоатома».
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Вылетевшая из "Холостяка" Джессика рассказала, что творится на шоу за кадром: "Ежедневно мы получали..."
Экс-фаворит Мишиной Тригубенко встретил утро в компании красотки Надин из "Холостяка": "Как же круто..."
"Закрыла собой ребенка": 27-летняя учительница стала жертвой трагедии в Казани, последние фото девушки
Экс-ВИА Гра Мейхер показала, как выглядела более 20 лет назад: "После признаний Лорак и Поляковой..."
Нардеп отметил, что даже после решения Верховной Рады о запрете поставок руководство комиссии продолжает покрывать приближенных к себе импортеров.
"Импорт российского тока должен быть немедленно остановлен, а весь состав НКРЭКУ - понести ответственность за доведение государственных компаний до банкротства», - добавил Наливайченко.
Напомним, Украина начала импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов на 1 млрд грн.
15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Белоусе, предоставив НКРЭКП полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям. Президент Владимир Зеленский подписал закон 13 мая.
Несмотря на публичные заявления президента Владимира Зеленского и председателя правительства Дениса Шмигаля, поставки до настоящего времени продолжаются. Публично импорт отстаивает руководство НКРЕКП, глава которой Валерий Тарасюк заявил о пользе импорта во время февральского выступления в Верховной Раде.