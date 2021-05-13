Отказ НКРЭКП остановить импорт тока из России и Беларуси привел к искусственному ограничению работы государственных атомных электростанций.

Об этом сообщил народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

"Это абсолютное преступление-запускать российские киловатты в то время, как государственные энергоблоки не могут работать на полную мощность. Ответственность за сознательное нанесение убытков государственной компании «Энергоатом» лежит на руководстве НКРЭКП. Именно они пролоббировали импорт тока из России и Беларуси», - сообщил нардеп на своей странице в Facebook.

По его словам, только за один день, 11 мая, когда в энергосистему осуществлялись поставки российской электроэнергии, атомные украинские АЭС понесли убыток в 10 млн грн.

«В целом в мае убытки уже превысили 100 млн грн, поскольку с начала месяца через балансовые ограничения АЭС, по официальным данным, не смогли выработать 105,24 млн кВт часов», - сообщил нардеп со ссылкой на данные «Энергоатома».

Нардеп отметил, что даже после решения Верховной Рады о запрете поставок руководство комиссии продолжает покрывать приближенных к себе импортеров.

"Импорт российского тока должен быть немедленно остановлен, а весь состав НКРЭКУ - понести ответственность за доведение государственных компаний до банкротства», - добавил Наливайченко.

Напомним, Украина начала импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов на 1 млрд грн.

15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Белоусе, предоставив НКРЭКП полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям. Президент Владимир Зеленский подписал закон 13 мая.

Несмотря на публичные заявления президента Владимира Зеленского и председателя правительства Дениса Шмигаля, поставки до настоящего времени продолжаются. Публично импорт отстаивает руководство НКРЕКП, глава которой Валерий Тарасюк заявил о пользе импорта во время февральского выступления в Верховной Раде.