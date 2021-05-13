Представленные правительством изменения в Налоговый кодекс навредят экономике страны и могут привести к закрытию предприятий и сокращению десятков тысяч рабочих мест.

Об этом говорится на странице Федерации работодателей в Facebook.

"Правительство предлагает принять изменения, не подкрепленные никакими реальными экономическими расчетами, которые не предусматривают системных и последовательных изменений, а являются хаотичным набором разнообразных инициатив, значительная доля которых в случае их принятия будет иметь негативные последствия для бизнеса из разных секторов экономики и для экономики в целом», - отмечают в ФРУ.

По их оценке, принятие законопроекта нанесет вред прежде всего легальному бизнесу, который платит налоги по общей системе налогообложения – независимо от размера конкретных налогоплательщиков.

В частности, в ФРУ назвали неприемлемым предложение фактически облагать налогом по ставке 20% экспорт товаров, указанных в товарных группах 1-24 по УКТ ВЭД, а также ограничение в освобождении от обложения НДС первой поставки жилья: по убеждению экспертов Федерации, эта норма нанесет ущерб хозяйственной деятельности огромного количества налогоплательщиков, в том числе перерабатывающих предприятий пищевой промышленности.

Намерение в очередной раз повысить акцизный налог на ликеро-водочную продукцию на 5%, по убеждению экспертов ФРУ, не будет иметь следствием увеличения поступлений в бюджет, а лишь стимулировать теневое производство.

«Легальное производство ликероводочных изделий уменьшается даже без повышения ставки налога. Об этом говорят и цифры: увеличение ставки акцизного налога на 20% в 2017 году не только не обеспечило ожидаемых дополнительных поступлений 1,5 млрд грн в бюджет, но и привело к их уменьшению», - напомнили в ФРУ.

Кроме того, ФРУ отметили, что не могут согласиться с трехкратным увеличением ставки экологического налога на двуокись углерода, изменениями, которые касаются взимания рентной платы из железной руды, а также повышения ставок налогов для аграриев.

"Фактически предложенные без публичного экономического обоснования и консультаций изменения могут оказать негативное влияние на поступление налогов в бюджет. А главное – могут способствовать закрытию и ликвидации производств, а значит и сокращению десятков тысяч рабочих мест», - отметили в ФРУ и призвали власти провести широкое публичное обсуждение инициативы с привлечением украинских работодателей и международных экспертных организаций.

Напомним, 12 мая правительство на своем заседании утвердил законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины и которым повышаются ставки налогов для целого ряда отраслей. Экономисты уже заявили, что такое решение приведет к сокращению поступлений в бюджет, и резкому росту цен на товары и услуги в Украине.

Ранее лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что инициатива власти повысить налоги уничтожит отечественное предпринимательство. Та подчеркнула: недопустимо повышать налоги в кризис, отметив, что другие страны стараются максимально поддержать бизнес.

В то же время политолог Евгений Магда заявил, что мировой опыт доказывает: повышение налогов в условиях кризиса не приведет к росту поступлений в госбюджет, для экономического роста фискальное давление необходимо наоборот снижать.