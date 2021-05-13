Минэкономики вводит предельные цены на бензин и дизель с привязкой к ценам в портах региона Амстердам-Роттердам-Антверпен, то есть за аналогию с формулой «Роттердам+», которая действовала для угля в 2016-2019 годах.

Об этом заявил экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

«Если полтавский газ по ценам Дюссельдорф или Амстердам (скреплены подписью Зеленского), уран из Кировоградщины по мировым ценам и дизель из Кременчуга по Роттердамским ценам - это хорошо, то почему же уголь может быть плохо. Вовк уже не в должности, а дело его живет», - прокомментировал экс-глава НКРЭКУ решение правительства.

Вовк подчеркнул, что решение правительства контролировать цены на нефтепродукты по принципу импортного паритета стало еще одним дополнительным аргументом в пользу окончательного закрытия дела «Роттердам+».

Напомним, формула "Роттердам+" была введена НКРЭКУ в марте 2016 года и действовала до июля 2019 года. Она определяла объективную рыночную цену на уголь на основании международных котировок по аналогии с природным газом и бензином. Формула действовала до внедрения в Украине рынка электрической энергии.

С марта 2017 по август 2020 года НАБУ проводило расследование в отношении формулы, по результатам которого не было установлено никаких убытков. Наоборот более 10 украинских государственных и международных экспертиз институты подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы «Роттердам+».

Прокуратура уже трижды закрывала дело "Роттердам+" из-за отсутствия доказательств, что было подтверждено Высшим антикоррупционным судом и офисом генерального прокурора. Однако 16 апреля очередное решение о закрытии дела было отменено и дело приостановлено на неопределенный срок.