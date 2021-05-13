Об экономическом росте Украины и причинах бедности большинства украинцев, об аудите Украины, о коррупции и о реальной программе реформ в программе «Культ личности» Руслана Бизяева рассказывает экономический эксперт, генерал-майор налоговой полиции Украины Юрий Атаманюк.

В частности, речь идет об аудите страны и ответственности президента как главы государства.

«Меняя должности в Виннице, Ровно, Киеве, в центральном аппарате, я всегда сдавал и принимал дела», - рассказывает эксперт.

По его словам, если же глава государства этого не делает – это о чем-то говорит.

«Это фактически преемственность власти. Это договорняк, что ты спокойно уходишь, я спокойно прихожу, тебе личная безопасность. Мы слышали про безопасность, о которой Кучма говорил Кравчуку, чтоб тот не подавал в суды. Мы слышали, что Кучма выторговывал себе безопасность – приезжал Квасьневский, из России представители, и основное, вокруг чего были все переговоры – это безопасность. Безопасность его и его личного окружения», - говорит он.

А когда уже есть безопасность его и ближайшего окружения, то все остальное остается на откуп силовикам.

«Они же команду получили – значит, можно в отношении министра по-своему поступить, можно подзаработать. Если уже там большее зло прощено, а тут меньшее зло. Есть у него коррупция, украл какой-то завод – ну, хорошо! Давай миллион и воруй дальше», - отмечает Атаманюк.

Нужно сделать аудит страны, акцентирует он.

«В аудите страны нужно было пересмотреть приватизацию стратегических предприятий. Но пересмотреть не через призму «Забрать и поделить». Потому что когда начинается национализация, реприватизация, разные санкции – это такие субъективные факторы, которые всегда на грани законности, и которые не воспринимаются цивилизованным миром. Пересмотр этих процессов должен быть вместе с амнистией капитала и финансовой амнистией», - заключает эксперт.

Напомним, Атаманюк призвал власть решать экономические проблемы государства, а не надеяться на западных партнеров.

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