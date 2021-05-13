Экс-министр социальной политики Андрей Рева в программе «Суть событий» на канале Знай.ua рассказал, как уравнять пенсии. По его мнению, надо выровнять стартовые условия для всех работников и сделать фиксированный ЕСВ.

«Есть ряд серьезных проблем, которые не решили предыдущие реформы. Центральная проблема, которая не была решена, что люди, которые имеют большой стаж работы, но маленький заработок, имеют низкую пенсию. Мы должны выровнять стартовые условия для всех работников в Украине», - отметил Рева.

По мнению экс-министра, солидарная пенсия должна быть базовой, ее нам выплачивает наш работодатель, у которого должна быть четкая обязанность – обеспечивать нам пенсию на уровне не менее 40% от средней в стране.

«Это значит, что те, кто платит до средней зарплаты, должны будут увеличить платежи, а те, кто платят больше чем средняя по стране, они должны будут уменьшить платежи. У нас должен быть фиксированный ЕСВ, исходя из размера средней зарплаты по стране», - подчеркнул Рева.

Как отметил экс-министр, это даст, например, что человек, который работает техническим работником и получает зарплату в 6 тысяч гривен, будет получать пенсию 4 тысячи гривен, то есть это может уравнять пенсии.

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