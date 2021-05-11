У програмі «Суть подій» журналістка Любов Завальнюк назвала новий річний тариф на газ, на який всі українці автоматично переходять з травня, справжнім ярмом.

За словами журналістки, теперішня ціна згідно з газовими контрактами більша за тариф 6,99 гривень удвічі, а то й ще вища. «Як було заявлено, це для стабілізації цін на газ і пошуку рішень за річною формулою», - пояснює вона.

Принагідно Завальнюк наводить приклад: якщо раніше власник будинку на 120 м2 за умови споживання 400-500 м3 газу щомісяця віддавав 2,8-3,5 тисяч гривень, то нові тарифи змусять його платити вже 5-8 тисяч. «Ціни на газовому ринку стануть ярмом для українців», - констатує журналістка.

Водночас ця участь не мине і мешканців багатоповерхових будинків, оскільки спецобов’язки на газ, які Теплокомуненерго мав раніше, більше не діють. «Потрібен або новий спеціальний тариф для комунальників, проти чого виступить МВФ, або їм доведеться купувати газ на загальних підставах», - зазначає ведуча. Отже, щойно прийде 1 травня, побутові споживачі перейдуть на річні контракти автоматично.

Вона також додає, що споживачі можуть змінити постачальника, якщо його цінова політика їм не підходить. Але для пенсіонерів чи жителів сільської місцевості, за її словами, без інтернету це практично неможливо.

Нагадуємо, Завальнюк розповіла про цінову політику Нафтогазу.

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