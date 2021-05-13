Власть должна работать с теми, кто не платит налоги, а не увеличивать налоговое бремя для легального бизнеса. Об этом заявил народный депутат Украины, член фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко.

«В нынешних экономических условиях надо ставить вопрос не об увеличении налогов, а наоборот сохранение всего белого сектора, который работает «по-белому» и платит эти налоги. Наша задача расширять белый сектор и выводить из тени тех, кто в ней работает. Но увеличение налогов никоим образом этому не поможет, а абсолютно наоборот», - сказал Гончаренко.

По его словам, сегодня государство должно оказать поддержку бизнесу, обеспечить сохранение и, по возможности, увеличения рабочих мест, а не повышать налоговое бремя для предпринимателей. По мнению депутата, власть должна увеличить поступления в казну за счет борьбы с теневыми схемами.

"Надо выводить из тени тот бизнес, который не платит налоги. Надо прикрывать схемы, которые вымывают из бюджета миллиарды. А на тот бизнес, который работает легально, сегодня надо наоборот уменьшать нагрузку, а не увеличивать», - отметил Гончаренко.

Он также констатировал: повышение налогов в нынешних условиях приведет к уничтожению бизнеса.

«Сверхвысокие налоги просто убивают бизнес. В Украине проблема не с тем, что легальный бизнес платит мало налогов. В Украине проблема с тем, что большая часть не платит ничего. Вот с ними надо работать», - подытожил Гончаренко.

Ранее лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что инициатива власти повысить налоги уничтожит отечественное предпринимательство. Та подчеркнула: недопустимо повышать налоги в кризис, отметив, что другие страны стараются максимально поддержать бизнес.

В то же время экономист Борис Кушнирук заявил, что усиление налоговой нагрузки уменьшит конкурентоспособность отечественного бизнеса и привлекательность страны для инвесторов.