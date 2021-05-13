В Украине по сегодняшний день чиновники считают, что средства по разработке новейших материалов и технологий должны идти в государственный сектор, а в частный – нет. Такую тему поднял экс-заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый в проекте политолога Тараса Загороднего «Знай Наших» на YouTube
«Это большая ошибка и сейчас федерация работодателей Украины общается с властью, чтобы договориться изменить это. Потому что это нарушает логику, все знают, что больше половины оборонных заказов выполняют частные компании, а все средства на подготовку производства и разработку технологий идут государству. А это не справедливо», - сказал он.
Немилостивый рассказал, что это нарушает Конституцию, так как в Украине предприятия всех форм собственности равны. По его словам, все равно все по чуть-чуть двигается, потому что, если сравнивать нынешний оборонный комплекс с тем, который был в 2014 году, все сильно изменилось и в 2014 году мы о таком могли только мечтать.
«Ни одно зарубежное правительство даже не начнет переговоры для приобретения любого вида вооружения с частной компанией, если они не доверяют правительству этой страны. Танки, самолеты, корабли, ракеты продают президенты, а не частные компании, а вот руководители компаний должны обеспечить на высшем уровне, чтобы эта продукция была качественной и отвечала всем параметрам», - подчеркнул он.
Немилостивый рассказал, что иногда даже президент должен подарить какую-то технику другой стране, чтобы они потом подписали долгосрочный контракт и покупали эту технику у нас и обслуживали ее. Но, по его словам, у нас сейчас на законодательном уровне существует запрет делать такие подарки.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Елена Кравец, поменяв работу и внешность, решилась на откровения: "Я не должна никому ничего, кроме..."
"Тайная жена" Олега Винника, нарядившись в мини-юбку, удивила посланием: "Мы, девочки, все видим и..."
Сумская, покрасовавшись в кожаной куртке и ботинках, уехала от Борисюка: "Ну что..."
Кароль переборщила с декольте, поразив внешним видом на концерте: "Сильно, Тина, очень сильно"
Напоминаем, Politeka сообщала со слов Олейника, какие перспективы имеет украинская продукция на внешних рынках.
Также ранее Олейник рассказывал, что система публичных закупок не открыла Украине рынок ЕС.