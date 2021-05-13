В Украине по сегодняшний день чиновники считают, что средства по разработке новейших материалов и технологий должны идти в государственный сектор, а в частный – нет. Такую тему поднял экс-заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый в проекте политолога Тараса Загороднего «Знай Наших» на YouTube

«Это большая ошибка и сейчас федерация работодателей Украины общается с властью, чтобы договориться изменить это. Потому что это нарушает логику, все знают, что больше половины оборонных заказов выполняют частные компании, а все средства на подготовку производства и разработку технологий идут государству. А это не справедливо», - сказал он.

Немилостивый рассказал, что это нарушает Конституцию, так как в Украине предприятия всех форм собственности равны. По его словам, все равно все по чуть-чуть двигается, потому что, если сравнивать нынешний оборонный комплекс с тем, который был в 2014 году, все сильно изменилось и в 2014 году мы о таком могли только мечтать.

«Ни одно зарубежное правительство даже не начнет переговоры для приобретения любого вида вооружения с частной компанией, если они не доверяют правительству этой страны. Танки, самолеты, корабли, ракеты продают президенты, а не частные компании, а вот руководители компаний должны обеспечить на высшем уровне, чтобы эта продукция была качественной и отвечала всем параметрам», - подчеркнул он.

Немилостивый рассказал, что иногда даже президент должен подарить какую-то технику другой стране, чтобы они потом подписали долгосрочный контракт и покупали эту технику у нас и обслуживали ее. Но, по его словам, у нас сейчас на законодательном уровне существует запрет делать такие подарки.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Олейника, какие перспективы имеет украинская продукция на внешних рынках.

Также ранее Олейник рассказывал, что система публичных закупок не открыла Украине рынок ЕС.