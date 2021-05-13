В чем причины обнищания простых украинцев? Как борются с коррупцией у нас и за границей? На эти вопросы отвечает генерал-майор налоговой полиции Украины Юрий Атаманюк в программе Руслана Бизяева «Культ личности».
«Государство не работает с точки зрения социальной и регуляторной политики. Поэтому у нас олигархи становятся еще богаче. Например, аналитики «Форбс» показали ТОП-13 украинских олигархов, которые стали богаче в три раза. То есть это та денежная масса, которая бы должна была помочь всему народу чуть-чуть подняться», - делает вывод Атаманюк.
У нас не работает законодательство, перечисляет он далее.
«Когда говоришь со специалистами в сфере экономики и государственного управления, начиная от известной кампании в Вашингтоне и заканчивая представителями Южной Кореи, самой технологической страны мира, Израиля, который очень трепетно смотрит на Украину – все, как мантру, повторяют одно и то же. Две проблемы: отсутствие реформ и борьба с коррупцией. Это наш бич, который не работает», - поясняет Атаманюк.
По его словам, у нас это все политические партии берут на вооружение, все идут на выборы с тем, что победим коррупцию и проведем реформы. А это две вещи, связанные между собой.
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«Что такое коррупция? Это бизнес власти. Когда мы говорим о европейских стандартах, надо говорить о европейских ценностях. Эти ценности, что касается отношения к собственности, отношения к жизни, идут из Библии: «Ничто не стоит так дорого, как твое доброе имя», - резюмирует он.
Также Атаманюк прокомментировал ситуацию с государственным долгом Украины.
Ранее, как сообщает Politeka, он объяснял, почему Украине следует ждать денег не от США, а от МВФ.