В чем причины обнищания простых украинцев? Как борются с коррупцией у нас и за границей? На эти вопросы отвечает генерал-майор налоговой полиции Украины Юрий Атаманюк в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

«Государство не работает с точки зрения социальной и регуляторной политики. Поэтому у нас олигархи становятся еще богаче. Например, аналитики «Форбс» показали ТОП-13 украинских олигархов, которые стали богаче в три раза. То есть это та денежная масса, которая бы должна была помочь всему народу чуть-чуть подняться», - делает вывод Атаманюк.

У нас не работает законодательство, перечисляет он далее.

«Когда говоришь со специалистами в сфере экономики и государственного управления, начиная от известной кампании в Вашингтоне и заканчивая представителями Южной Кореи, самой технологической страны мира, Израиля, который очень трепетно смотрит на Украину – все, как мантру, повторяют одно и то же. Две проблемы: отсутствие реформ и борьба с коррупцией. Это наш бич, который не работает», - поясняет Атаманюк.

По его словам, у нас это все политические партии берут на вооружение, все идут на выборы с тем, что победим коррупцию и проведем реформы. А это две вещи, связанные между собой.

«Что такое коррупция? Это бизнес власти. Когда мы говорим о европейских стандартах, надо говорить о европейских ценностях. Эти ценности, что касается отношения к собственности, отношения к жизни, идут из Библии: «Ничто не стоит так дорого, как твое доброе имя», - резюмирует он.

Также Атаманюк прокомментировал ситуацию с государственным долгом Украины.

Ранее, как сообщает Politeka, он объяснял, почему Украине следует ждать денег не от США, а от МВФ.