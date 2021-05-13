Оборонная продукция - это не обычный товар: с ней так просто на международный рынок не выйдешь, часто ее продажа вообще запрещена.

Так сказал бывший заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый в программе Тараса Загороднего «Знай наших».

Прежде всего гость программы отмечает, что подписание международных соглашений по контролю за нераспространением оружия - это обязательная вещь для всех стран мира. Украина же со своей стороны на такие соглашения уже пошла.

«Рынок вооружений - это больше политическое и военно-техническое сотрудничество, где есть возможность зарабатывать деньги, но только при условии поддержки и содействие государства», - объясняет Немилостивый. Тем не менее, есть один нюанс - обогащение на армии. Такие действия он считает непатриотичными, их контролирует законодательство.

Далее эксперт касается темы развития высокотехнологичных отраслей. В общем все они требуют инвестиций на долгосрочную или хотя бы среднесрочную перспективу. Но о коротком и легком пути речь не идет. Он считает, что на плаву украинской промышленности помогают держаться именно инвестиций. Немилостивый сообщает, что в Украине среднесрочное планирование уже есть, значит, власть видит, что будет происходить в украинской обороне следующие три года.

Еще один интересный момент - это место выработки оборонной продукции. «У нас считается коррупцией, если оборонная продукция производится не на государственных предприятиях, а для США это повседневная практика», - рассказывает Немилостивый и добавляет, что частные предприятия производят около 90% оборонной продукции.

Напоминаем, Немилостивый заявил, что большую часть оборонных заказов выполняют частные компании.

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