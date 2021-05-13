Украинский политический обозреватель, бизнесмен и блогер Руслан Бизяев в программе Дмитрия Снегирева «Политика наизнанку» рассказал о проблемах с вооружением в Турции.

«Американцы отказались ведь продавать свои новейшие вооружения. Единственная страна западного блока, которая согласилась продавать вооружение Турции, давайте не будем забывать, это Великобритания. Заключенная в прошлом году сделка между Турцией и Великобританией – это даже не о сумме 20 млрд фунтов. Это возможности Турции быть дистрибьютором британского вооружения на Ближнем Востоке», - говорит эксперт.

По его словам, Турция на данном этапе нуждается в западных технологиях.

«Системы ПВО Турции, давайте не будем забывать, состоят в принципе уже из устаревших систем, которые были разработаны в 60-х годах XXвека. И все попытки Турции получить аналоги, а аналогов на самом деле не так-то много… Они натыкались на мнение коллективного Запада, что Турция какой-то ненадежный партнер. То есть с одной стороны Турция входит в НАТО… А с другой стороны – «партнер ненадежный», - сказал Бизяев.

Он подчеркнул, что понимает логику президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Если ты хочешь в этом десятилетии что-то из себя представлять – у тебя должна быть сильная экономика и мощная армия. Все остальное – это вторично», - констатирует обозреватель.

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