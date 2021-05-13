Когда ждать завершения войны на Донбассе? На этот вопрос попытался ответить политический эксперт Александр Мусиенко в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

«Мы, конечно же, можем надеть розовые очки и сказать, как некоторые представители нашей власти, что у нас в принципе и деэскалация, и перемирие...», - иронизирует эксперт. Но, судя по ситуации на самом фронте, война продолжается.

По мнению Мусиенко, целенаправленные на перемирие действия вполне могут привести к окончанию войны. «Даже к концу этого года реалистично достичь», - утверждает он. Тем не менее, реального снижения градуса конфликта пока не наблюдается.

Эксперт обращает внимание, что эскалация на Донбассе, пусть и не интенсивная и не сплошная, все равно происходит уже на протяжении последних месяцев. Поэтому нельзя говорить о деэскалации и сплошном перемирии. «Говорить о том, что там есть перемирие и только нарушения на определенных участках – это допустимо», - считает Мусиенко. Сама же собой ситуация не разрешится, поскольку российские формирования продолжают военные действия.

В таком случае политический эксперт настаивает на обязательном создании серой или демилитаризованной зоны. «Там должен быть какой-то миротворческий контингент в разных конфигурациях», - говорит он и добавляет, что перед этим необходимо развести стороны. Другого выхода у он не видит, поскольку война в таком состоянии еще может продолжаться несколько лет.

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