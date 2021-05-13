Сегодня наступил момент, когда украинская политическая система нуждается в профессиональной элите, представители которой уже имеют свои биографии и соответствующий опыт. Возникает вопрос, есть ли необходимость в новой Конституции и новых механизмах регулирования общественных отношений.

Свое мнение по этому поводу высказал глава партии «Сила и честь» Игорь Смешко в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня».

«Конституция - это священная корова», - прибегает эксперт к сравнениям. Но самой большой проблемой он называет то, что Конституция Украины никак не развита в законодательных актах. «Лозунги прекрасные, но никто не создал законодательную систему о Кабмине, о президенте, об оппозиции, о местном самоуправлении, которые были бы синхронизированы с нормами Конституции», - возмущается Смешко. Зато решение этой проблемы привело бы к эффективной работе системы.

В сегодняшней ситуации в Украине эксперт видит даже угрозу свержению Конституции. В частности, речь идет о статье 13, согласно которой продавать недра и землю запрещено. Тем не менее, недавно принятый закон этому противоречит. «СБУ по большому счету могла бы начать следствие по ст. 111 - государственная измена», - утверждает он.

Попутно он обращает внимание на опыт других стран: британская земля принадлежит короне, американская - правительству, израильская - государству, в большинстве европейских стран - она ​​в аренде. Между тем в Украине принимают законы, абсолютно нарушающие Конституцию. «У нас могут за 4 тыс грн человека осудить на срок огромный, а здесь посягательство, которое в триллионах можно оценить», - возмущается гость программы.

Смешко считает, что украинцев эта ситуация чему-то научит и они, получив реальный опыт, выйдут из плена иллюзий. Попутно от проводит аналогии с римским правом: если у человека нельзя требовать чего-то, чем он не обладает, то и от политиков не стоит ожидать эффективной работы, если они не имеют опыта.

«Что вы ожидаете от этих новых политических лиц без всякой биографии, без всякого бэкграунда, иногда специалистов словесного жанра?», - спрашивает эксперт. Он считает, что какого-то всплеска экономики, развития армии и достойной дипломатии ожидать не стоило с самого начала. Итак, можно сделать вывод, что наступил момент, когда украинская политическая система нуждается в профессиональной элите.

Напоминаем, Смешко рассказал, какими он видит три основных закона функционирования современной демократии.

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