Как известно, недавно своим голосованием ВР Украины внесла поправку в Закон «О рынке земли»: теперь украинскую землю разрешается покупать и иностранцам. Подробнее об этом рассказал председатель ОО «Защита и помощь», председатель партии «Сила нации» Андрей Пелюховский в программе политолога Руслана Бизяева «Культ Личности»

«Эта поправка была проголосована и я не понимал, чему там аплодировали», - говорит эксперт. По его мнению, открытие рынка земли, которое запланировано на уже на 1 июля, станет настоящей трагедией. Вообще Пелюховский считает, что украинская земля не в собственности украинцев, а в аренде у них, а вместо этого ее нужно передавать потомкам.

Он утверждает, что украинская земля - ​​это богатство: 25% чернозема всего мира, 20% - титана, кроме этого - золото, газ, нефть. «Наша земля очень богата полезными ископаемыми, то есть нарушается 13 статья Конституции "природные ресурсы принадлежат украинскому народу" - эта статья не работает», - подчеркивает Пелюховский. Тем более, что земля могла бы обеспечить производство собственной пищевой продукции.

Тем не менее, сами украинцы не понимают этих богатств, а достойной оппозиции действующей власти, вставшей бы на защиту интересов народа, - нет. По поводу последнего Пелюховский говорит так: «Все оппозиционеры - это бывшие власть имущие, это какая-то чехарда во власти». То есть власть и оппозиция к ней постоянно меняются местами, а, взглянув на законы последних 20 лет, можно проследить сферы бизнеса каждой из них.

Напоминаем, Пелюховский объяснил, что не украинцы, а иностранцы будут скупать землю в государстве.

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