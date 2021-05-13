Политические и военные эксперты обсудили пути реинтеграции оккупированных Россией территорий в Луганской и Донецкой областях и Крымского полуострова. Круглый стол прошел в Харькове, а организатором выступил Общественный совет при Харьковской ОГА.
Участники говорили о том, как быстрее вернуть украинские земли и какую политику должна внедрять власть на уже освобожденных территориях. По мнению председателя Общественного совета при Харьковской ОГА и руководителя харьковской ячейки Нацкорпуса Константина Немичева, самым эффективным путем возвращения оккупированных территорий Украины является их полная блокада.
«Много людей в ОРДЛО или Крыму имеют желание переехать оттуда, но не имеют возможности, и государство не способствует этому. Средства, которые мы тратим на пенсии для ОРДЛО, можно тратить на переселенцев, которые желают жить и работать в Украине», – сказал Немичев.
Доцент Харьковского регионального института Национальной академии государственного управления при Президенте Украины Олег Конотопцев, говоря о мировой опыт реинтеграции оккупированных территорий, сказал, что в Украине относительно ОРДЛО и Крыма должна быть четкая позиция – это не восстание, а международная интервенция.
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Первые шаги после возвращения оккупированных территорий, от которых напрямую зависит национальная безопасность страны, назвал руководитель штаба Нацкорпуса Максим Жорин. Это установление управления военно-гражданских администраций до завершения демилитаризации и украинизации, а также наказания всех, кто сотрудничал с РФ, а именно принятие закона о коллаборационизме.
Кроме этого, представитель Нацкорпуса на освобожденных территориях предлагает проводить особую паспортную политику. «Если человек сдает российский паспорт и не сотрудничал с незаконными вооруженными формированиями или администрациями, то он останется с украинским гражданством. Если же человек не хочет сдавать такой паспорт, то будет лишен украинского гражданства».
Напомним, что ранее Нацкорпус стал инициатором подготовки законопроекта о коллаборационизме, который был зарегистрирован в Верховной Раде 24 февраля этого года.