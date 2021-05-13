Политические и военные эксперты обсудили пути реинтеграции оккупированных Россией территорий в Луганской и Донецкой областях и Крымского полуострова. Круглый стол прошел в Харькове, а организатором выступил Общественный совет при Харьковской ОГА.

Участники говорили о том, как быстрее вернуть украинские земли и какую политику должна внедрять власть на уже освобожденных территориях. По мнению председателя Общественного совета при Харьковской ОГА и руководителя харьковской ячейки Нацкорпуса Константина Немичева, самым эффективным путем возвращения оккупированных территорий Украины является их полная блокада.

Первые шаги после возвращения оккупированных территорий, от которых напрямую зависит национальная безопасность страны, назвал руководитель штаба Нацкорпуса Максим Жорин. Это установление управления военно-гражданских администраций до завершения демилитаризации и украинизации, а также наказания всех, кто сотрудничал с РФ, а именно принятие закона о коллаборационизме.