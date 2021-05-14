Налоговые инициативы правительства направлены на увеличение налогового давления на промышленность и приведут к ее уничтожению.

Об этом написал экономист Борис Кушнирук в блоге на Лига.



«Если идеи чиновников и господина Гетманцева о повышении налогов для промышленности будут реализованы, особенно с учетом проблем для бизнеса, которые возникли вследствие пандемии коронавирус, то не будет ни роста экономики, ни повышение доходов граждан, а доходы госбюджета впоследствии упадут, потому что рост налоговой нагрузки неизбежно приведет к “тенизации” и снижение деловой активности», - написал Кушнирук.



По его словам, повышением налогов власть пытается увеличить поступления в госбюджет, но при этом предоставляет значительные преференции аграрным олигархам, например, снизила ставку НДС для аграриев с 20% до 14%, в результате чего бюджет недополучит как минимум 5,5 млрд грн.



Экономист подчеркнул: чтобы увеличить поступления в бюджет, властям нужно сломать коррупционные схемы и вывести бизнес из «тени», а не загонять его туда увеличением налоговой нагрузки.



«Чтобы не было проблем по выполнению госбюджета, властям нужно просто прекратить действовать в интересах аграрных олигархов и сломать множество коррупционных и серых схем, которые за последние два года разрослись сногсшибательными темпами», - отметил Кушнирук.



По мнению экономиста, пагубная налоговая политика и некомпетентные действия чиновников, которые уничтожают отечественную промышленность, лишают страну будущего.



«В связи с профессиональной некомпетентностью и непониманием со стороны чиновников и многих народных депутатов экономических закономерностей, Украину все дальше толкают в сторону сырьевой аграрной державы, с примитивной структурой экономики и все большей технологической отсталостью. В стратегическом измерении они уничтожают предпосылки для формирования модерного, эффективного украинского государства, которое невозможно построить без мощной, наукоориентированной промышленности", - подытожил Кушнирук



Напомним, 12 мая правительство на своем заседании утвердило законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, предусматривающие повышение налогов для ряда отраслей.



В Федерации работодателей заявили, что предложенные правительством налоговые изменения навредят экономике страны и могут привести к закрытию предприятий и сокращению десятков тысяч рабочих мест.



В то же время народный депутат Украины Алексей Гончаренко считает, что власти для пополнения госбюджета следует не увеличивать налоги и убивать бизнес, а найти другие источники, например, избавиться от теневых схем на рынке топлива.