Искусственные ценовые перекосы на рынке электроэнергии ставят под угрозу подготовку и прохождение следующего отопительного сезона, а в перспективе – присоединению Украины к европейской энергосистеме ENTSO-E.

Об этом заявил директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко во время дискуссии на Energy Club 13 мая

"Ситуация с ценами критическая. И она угрожает тому, что наша генерация не сможет подготовиться к осенне-зимнему периоду (ОЗУ) 21/22 лет из - за дефицита средств на топливную составляющую и ремонты», - заявил Омельченко.

По его словам, кроме рисков прохождения отопительного сезона, налицо высокий риск срыва стратегического проекта интеграции с ENTSO-E из-за возможных сбоев в энергосистеме в этом году.

"Европейские партнеры будут пристально следить за ситуацией в Украине. Если будут серьезные перебои в энергосистеме и увеличится зависимость от импорта из России, этот вопрос лежит не только в экономической плоскости, но и политической, мы можем остаться без интеграции и попасть в политическую зависимость от России», - отметил Омельченко.

Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова в этом контексте обратил внимание и на наличие на энергорынке серьезных рыночных манипуляций.

«Особенно это касается рынка «на сутки вперед» (РДН), когда около 40% всей электроэнергии продают трейдеры не имея реальных объемов энергии, так называемая «торговля воздухом», - пояснил эксперт.

При этом Омельченко подчеркнул, что у НКРЭКУ и Кабинета министров есть все рычаги, чтобы ликвидировать эти манипуляции.

Он отметил, что в январе-апреле 2021 года они были ниже на 30-40% от европейских. В частности 11 мая цена РДН в Украине провалилась до 23 евро/МВт, в то время как в Польше, Венгрии, Словакии и Румынии она составляла 70-72 евро/МВт.