Прокремлевские пропагандисты высмеяли поездку Анастасии Топольской в Москву в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым", которая выходит на федеральном канале "Россия 1".



Они утверждали, что ее муж Сергей Лещенко был "идеологом Майдана", а у самой Топольской якобы есть российское гражданство, пишет "Обозреватель".

"Лещенко один из идеологов Майдана. И он заявил, что его жена поддерживала ЛГБТ-движение. А как она в Россию попала? Значит у нее российский паспорт", - заявил Владимир Соловьев.

Кроме того, в эфире был продемонстрирован фрагмент интервью Сергея Лещенко, в котором он объяснял вояж Топольской популяризацией бренда Украины и необходимостью поддержки ЛГБТ-движения.

"А зачем деньги брала?!", - саркастически отреагировал на аргументы Лещенко, сбежавший 2015 году в Москву экс-нардеп от Компартии Спиридон Килинкаров.

Ранее в эфире 4 каналу Сергей Лещенко отрицал наличие у Топольской какого-либо гражданства кроме украинского.

8 мая Анастасия Топольская, жена нардепа VIII созыва ВРУ и члена Наблюдательного совета "Укрализныци" Сергея Лещенко, выступила в одном из клубов Москвы. Исполнительница, известная под сценическими псевдонимами DJ Nastja и Sheis, была облачена в черный латексный костюм. Видео в соответствующем наряде поделилась сама Топольская на своей личной странице в Instagram.

Напомним, 6 мая американское издание The New York Times сообщило, что, несмотря на заявления российских чиновников, возле границы с Украиной остаются около 80 тысяч военнослужащих РФ