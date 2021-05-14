Национальный энергетический регулятор НКРЭКУ обязан немедленно прекратить преступный импорт электрической энергии из России и Беларуси, как того требует подписанный президентом Владимиром Зеленским закон.

Об этом сообщила народный депутат Виктория Гриб.

«Сегодня президент подписал закон, который дает полномочия НКРЭКУ запретить импорт демпинговой электроэнергии. Теперь регулятор просто обязан прекратить губительный импорт, который уже привел к возникновению долгов в отрасли на сумму более 50 млрд грн, доводя госкомпанию «Укрэнерго» до преддефолтного состояния», - сообщила Гриб на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что импорт из России и Беларуси несет огромную угрозу для энергетической и национальной безопасности страны.

«Просто напомню: с начала года мы вывели в РФ более 1 млрд гривен вместо того, чтобы закупать собственную электроэнергию, поддерживать своих энергетиков и шахтеров, стимулировать внутреннее производство и развитие украинских предприятий», - отметила нардеп.

Напомним, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первых 3 месяца, расходы на импорт превысили 1 млрд грн.

15 апреля Верховная Рада приняла законопроект о запрете импорта из России и Беларуси, 13 мая он вступил в силу после подписания президентом Владимиром Зеленским.

До этого Зеленский неоднократно критиковал закупку российско-белоруской электроэнергии, но поставки все равно продолжались. Публично импорт защищал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк, в частности во время последнего выступления в парламенте в феврале 2021 года.