В сегодняшнем выпуске блога «Тарас Загородний говорит» его ведущий – политолог Тарас Загородний рассказывает об уроках недавнего российско-украинского обострения на границах. В частности, он отмечает, что ранее популярная тема войны с Украиной постепенно теряет своих сторонников в России.

«Какие минусы для экспансии Российской Федерации могут быть, и они об этом знают? – говорит он. – Ну, чтоб мы не сильно переживали по поводу того, что Россия вот-вот уже нападет. Скорее всего, это связано с тем, что в России нет популярности идеи войны. Мы видим и официальные социсследования, что россияне не сильно хотят вступать в войну в Украине – по многим причинам, потому что афганский синдром есть афганский синдром».

Политолог имеет в виду глубокий травматический след, который оставило в жизни бывших граждан СССР участие в афганской войне «ограниченного контингента советских войск» в 80-х годах прошлого столетия.

«Когда Советский Союз вступал в Афганистан, тогда все-таки была и поддержка, и активная пропаганда. Это была очень непопулярная война. Потери Советского Союза были приблизительно пятнадцать тысяч воинов. С Украины, кстати, тоже многие там погибли. И это означает, что порог жертв у них есть, как бы они нас ни пугали», - отмечает Загородний.

Все зависит от того, насколько Украина покажет способность защищать свою территорию.

«Они будут понимать, что маленькой победоносной войны не будет – будет не маленькая и не победоносная», - заключает он.

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