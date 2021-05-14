Юрий Витренко вместо Андрея Коболева - это не лучше и не хуже. Изменения в руководстве «Нафтогаза» на самом деле минимальны.
Это мнение высказал эксперт и экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику».
«Абсолютно безразлично будет это Коболев или Витренко», - говорит ведущий. По мнению Куща, сама политика «Нафтогаза» из-за просто нового руководства не изменится. Значит, обсуждать, говорит он, нужно не назначение нового лица, а формат политики компании.
Попутно экономист вспоминает свои статьи, где советовал каждой новой власти начинать свое правление с того, чтобы восстановить суверенитет над госпредприятиями. Сейчас он подтверждает свои же слова: Украине нужно вернуть суверенитет над госкомпаниями.
В контексте разговора об управлении госпредприятиями сам Кущ предполагает только две стратегии. Он объясняет, что первая - это социально значимая функция, а вторая - злоупотребление своим монопольным положением и обогащение за счет населения.
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«А "Нафтогаз" сейчас проводит политику зарабатывания на населении, и эта политика не поменяется с приходом Витренко», - отмечает эксперт.
Напоминаем, Кущ предупредил, что из-за повышения налогов бизнес потеряет потенциал для развития.
Ранее Politeka сообщала о том, что Кущ назвал рост цен на сырье на мировых рынках выгодным для Украины.