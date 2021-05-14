Юрий Витренко вместо Андрея Коболева - это не лучше и не хуже. Изменения в руководстве «Нафтогаза» на самом деле минимальны.

Это мнение высказал эксперт и экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» .

«Абсолютно безразлично будет это Коболев или Витренко», - говорит ведущий. По мнению Куща, сама политика «Нафтогаза» из-за просто нового руководства не изменится. Значит, обсуждать, говорит он, нужно не назначение нового лица, а формат политики компании.

Попутно экономист вспоминает свои статьи, где советовал каждой новой власти начинать свое правление с того, чтобы восстановить суверенитет над госпредприятиями. Сейчас он подтверждает свои же слова: Украине нужно вернуть суверенитет над госкомпаниями.

В контексте разговора об управлении госпредприятиями сам Кущ предполагает только две стратегии. Он объясняет, что первая - это социально значимая функция, а вторая - злоупотребление своим монопольным положением и обогащение за счет населения.

«А "Нафтогаз" сейчас проводит политику зарабатывания на населении, и эта политика не поменяется с приходом Витренко», - отмечает эксперт.

Напоминаем, Кущ предупредил, что из-за повышения налогов бизнес потеряет потенциал для развития .